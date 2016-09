La blague de la Miss Météo du Grand Journal qui ne plaît pas à Jonah Hill (VIDEO)

Gaffes

Voilà une Miss Météo de Canal +, Ornella Fleury, qui met toutes les chances de son côté pour faire parler d’elle.

Pour l’instant… en mal. Face à l’acteur comique américain, Jonah Hill, elle a voulu faire de l’humour moqueur : "J’ai un fantasme avec vous Jonah. […] Ça serait qu’on se retrouve tous les deux dans une chambre d’hôtel le soir. On discute, vous me faites rire, vous me faites beaucoup rire, et là, d’un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt… Et vous partez".

Vexé, l’acteur a décidé ensuite d’annuler toutes ses autres interviews en France.