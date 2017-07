Le FC Barcelone a gaffé, et les sites allemands s'en régalent!

Pour féliciter son gardien André Ter Stegen après la victoire de l'Allemagne en Coupe des Confédérations, le Barça a publié sur Facebook une photo avec un drapeau... aux couleurs belges.

C'est pourtant avec l'Allemagne que André Ter Stegen a remporté le trophée en battant le Chili 1-0 en finale dimanche.

Le drapeau posté avec la photo du portier porte des bandes, de haut en bas, noires, or et rouges, alors que la bannière allemande est noire, rouge et or.

Le club catalan a cependant utilisé un drapeau aux bandes horizontales, alors que le "vrai" drapeau belge a des couleurs alignées verticalement.

Le message a été rapidement effacé. Le club a ensuite félicité son joueur sur Twitter, sans utiliser aucun drapeau.