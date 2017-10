"SuperTrump à la rescousse !" aurait pu être un bon slogan de campagne pour Donald Trump. Torse musclé, tenue moulante, fausse barbe et costume de super héros... Il n'en fallait pas moins pour que l'image fasse le tour de la toile. Et les réactions moqueuses et ironiques ne se sont pas faites attendre avec le hashtag #goldengateblond.

Les internautes ont également lancé la question du "Qui porte le mieux..." le costume de Superman, la barbe, etc. Florilège.