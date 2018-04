L'auteur a été expulsé pour son geste.

Et on comprend pourquoi quand on voit les images.

Victor Hedman, joueur de Tampa Bay Lightning, a tout simplement donné un coup de stick entre les jambes de son adversaire Nico Hischier des New Jersey Devils. Celui-ci est bien entendu tombé sur la glace à cause de la douleur.

Quand à Victor Hedman, il a logiquement rejoint les vestiaires.