Publiée dernièrement, une publicité du Forem pour une formation d'auxiliaire de ménage passe très mal auprès de certains…

Publiée notamment dans Proximag, le toute-boîtes des Editions de l'Avenir, une affiche publicitaire du Forem (le Service public de l'emploi et de la formation en Wallonie, pour rappel) est en train de s'attirer les foudres de divers observateurs. Que voit-on sur ladite pleine page publicitaire, dénoncée par une journaliste de notélé dans un premier temps, relayée par le site de fausses informations parodiques Nordpresse dans un second ? Une fillette en tablier Vichy, bigoudis dans les cheveux, gant de nettoyage et torchon au bout d'une main, produit d'entretien dans l'autre. L'affiche est affublée des mentions "Osez réaliser vos rêves…" et "Devenez auxiliaire de ménage". Des détails pratiques concernant la tenue de la formation qualifiante et certifiée, à Tournai, sont encore indiqués.

Bien entendu, il n'y absolument "rien de dégradant dans le fait de promouvoir le métier d'auxiliaire de ménage" précisent les commentateurs choqués par ce message publicitaire. C'est l'utilisation cliché d'une femme (pis, d'une fillette), vêtue comme il y a soixante ans, qui fait planer un soupçon rétrograde sur cette campagne, par ailleurs composée d'une dizaine d'autres images, nettement moins polémiques que celle-ci.

Le Forem a présenté ses excuses sur sa page Facebook.