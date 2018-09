Ces propos auraient dû rester hors antenne sauf que le son a été diffusé via une chaîne suédoise. Et, pas de chance pour les commentateurs, un internaute français a tout publié sur Twitter. "Les gars, je me casse pour la 2ème mi-temps. Je vais en ville, ce sera mieux", lance Philippe Carayon.





Jean-Luc Arribart abonde dans le même sens. "On a une pelouse de merde, une occasion de chaque côté et c'est à peu près tout". "Putain, il me faut une bière!", poursuit Philippe Carayon.





Au final, les trois hommes ont tout de même vu 4 buts en 2ème mi-temps. Le technicien qui n'a pas coupé le canal son n'a par contre pas dû terminer la soirée sur une bonne note.