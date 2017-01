En mai dernier, la jeune femme de 19 ans et originaire de Bruges a publié une photo sur Instagram. Comme le révèle Sudpresse, la détentrice de la couronne a posté un cliché sur lequel elle se trouve dans les transports en commun, vêtue d'une veste rose du plus bel effet. A l'arrière-plan, une personne de couleur regarde l'objectif de Romanie Schotte, alors en plein selfie. Jusque là, rien d'anormal.

Néanmoins, lorsque l'on s'attarde sur les commentaires laissés sur son post Instagram, ainsi que sur ses réponses, on remarque qu'un internaute a écrit "That nigga" (comprenez "ce nègre"). Outre ce commentaire déplacé, c'est la réponse de Miss Belgique 2017 qui choque puisque la reine de beauté a répondu "I Know" (comprenez "Je sais") accompagné d'un smiley représentant un caca.





Peut-être s'agit-il ici d'une forme d'humour déplacé... quoi qu'il en soit ce n'est pas terrible pour l'image d'une femme également censée représenter la diversité de notre pays. Notons que le post a récemment été supprimé et que ses autres posts sont désormais envahis par cet émoticône "caca".