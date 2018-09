L’anecdote, plutôt inattendue, est relatée par Emilia Clarke elle-même.

Comme ses parents trouvaient qu’on ne la voyait pas tant que ça dans la série Game of Thrones, en 2016, elle leur a conseillé de regarder avec elle un épisode bien particulier. Elle n’aurait pas dû… "Je les ai encouragés à visionner le dernier épisode de la saison. Avec le recul, j’aurais dû en choisir un autre." Et pour cause : elle y apparaît entièrement nue.

Depuis ce moment "gênant", elle n’a plus essayé de les convaincre qu’elle apparaissait souvent à l’écran…