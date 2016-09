Quand Eric Zemmour s'aperçoit que son propre livre a été censuré (VIDEO)

Gaffes





Fatalement, les journalistes qui l'interrogent sur le livre sur le plateau s'étonnent de ne pas la voir apparaître dans le bouquin. Regard étonné de Zemmour, qui assure qu'elle en fait bien partie. Mais au moment de le vérifier de lui-même, celui-ci découvre qu'elle a bel et bien été "sucrée". "C'est l'une des chroniques dont je suis le plus fier (...) Je regrette qu'elle ne soit pas là, mais on va la mettre", explique-t-il même à ses confrères, dont Patrick Cohen et Anne-Sophie Lapix. "J'ai tout relu, c'est incroyable !"





Eric Zemmour n'est pas au bout de ses peines. Quelques secondes plus tard, il apprend que celle qu'il avait écrite sur le cardinal Barbarin (l'archevêque de Lyon était accusé d'avoir fermé les yeux sur les cas de pédophilie au sein de son Eglise) n'y figure pas non plus. "Ah, elle n'y est pas non plus ? C'est incroyable !", lâche-t-il, totalement surpris parce qu'il vient de découvrir.





Le calice jusqu'à la lie.

