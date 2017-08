Est-ce le stress des gains en jeu ou du passage à la télévision ? Toujours est-il que lors d'un jeu diffusé sur la BBC, deux candidats devaient trouver un mot mystère ayant pour indice "personnage de fiction".





Le hasard faisant bien les choses, les lettres apparaissaient une à une suite aux propositions correctes des candidats. Cependant, alors que la proposition affichée était _ _ U A S I M O D O, et que la réponse attendue était bien évidemment QUASIMODO, aucun des deux candidats ne parvenait à trouver la réponse, continuant à annoncer des lettres au hasard... sous les éclats de rire et la stupéfaction de leurs proches, du public et de l'animatrice de l'émission qui ne savait plus trop où se mettre !