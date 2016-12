BFM TV est en direct pour l'occasion avec son consultant terroriste, Dominique Rizet. C'est d'ailleurs toujours lui qui était à l'antenne ces derniers jours pour commenter l'attaque de Berlin.

Mais alors, pourquoi cela ressort-il aujourd'hui ? La réponse est à trouver sur le compte Twitter @malaisetele qui, comme son nom l'indique, tente de retrouver les moments de malaise en télévision. Et vu l'embarras du choix, il faut dire que ce compte s'en donne à cœur joie. Récemment, c'est donc cette vidéo de Dominique Rizet, pris de supposées flatulences en plateau qui a circulé sur les réseaux sociaux. On y voit, ou plutôt "entend" le bruit d'un pété, suivi d'un sourire géné et d'un sobre "pardon" avant que Dominique Rizet ne continue comme si de rien n'était.

La séquence s'est mise à circuler des nombreuses fois ce qui a poussé Dominique Rizet à faire une mise au point sur sa page facebook ! "Bon, précision importante à propos de cette vidéo qui circule en boucle où on m'entendrait faire un prout en direct sur BFM. Je tiens quand même à préciser, parce que mon répondeur déborde de messages, qu'il s'agit évidemment d'un fake, un montage", a-t-il expliqué, ajoutant que "c'est d'ailleurs évident quand on sait que les micros cravates dont nous sommes équipés ne captent pas à plus de 30 cm."

Et le consultant de continuer sa démonstration, solide comme un avis terroriste. "Comment pourrait-on entendre aussi distinctement le bruit d'un pet ?" Et Dominique Rizet de conclure, il "y en a un qui a monté chez lui cette séquence et qui doit bien rigoler." "Bravo à lui ! Ça détend par les temps qui courent. Joyeux Noël à toutes et tous et merci de faire circuler largement cette mise au point !"

Alors, pet ou pas pet ?