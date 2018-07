John Hart a commis deux bourdes en l'espace de quelques minutes.





Alors qu'il était en vacances au Nouveau-Mexique avec son petit-fils et la petite amie de ce dernier, John Hart a rencontré un autre couple dans le téléphérique de Sandia Peak, explique le site Mashable et NBC. D'humeur joyeuse, il a tout de suite sympathisé avec eux et s'est même permis une petite blague. "Ce serait vraiment le moment idéal de demander ta petite amie en mariage", a-t-il lancé à l'homme du couple. Sans savoir bien évidemment que c'était précisément ce que le garçon avait en tête. Niveau effet de surprise, on repassera.

Néanmoins en confiance, le jeune homme a discrètement demandé l'aide de John Hart pour prendre des photos et des vidéos de la demande en mariage qu'il était sur le point de faire. Ravi d'avoir vu juste, le senior a accepté. D'autant plus qu'en tant qu'ancien photographe de la Navy, il était persuadé pouvoir prendre de jolis clichés de ce moment. Malheureusement pour lui, le téléphone tendu par le jeune homme était en mode selfie, ce que n'a pas réalisé le grand-père. Plutôt que de capturer ce moment idyllique, il a donc fait une vidéo de lui en gros plan. Une bourde que le couple récemment fiancé lui a rapidement pardonnée. Après tout, la jeune fille a dit oui et c'est le plus important. Pas sûr en revanche que le petit-fils de John Hart ose lui demander de faire la même chose pour lui le moment venu...