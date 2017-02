Jordan a voulu faire part de son mécontentement sur le compte Twitter de Burger King. En cause, sa "compagne" avait dû patienter 20 minutes au drive-in avant d'être servie...





Problème, sa petite amie officielle n'était absolument pas avec lui le jour des faits mais cette dernière n'a pas manqué de lire le post de Jordan et de le mettre face à ses responsabilités. " Excuse moi Jordan ??? Je ne me souviens pas être allée au Burger King la nuit dernière, ni même d'aimer Burger King. De qui parles-tu ?". Sans réponse du principal intéressé, sa compagne s'emballe et lui demande de " répondre à son p*** de téléphone".





Ce dernier finira par répondre par un mensonge puisqu'il a prétexté être avec une certaine "Kitcass01" qui aura vite fait de démonter son alibi. Pris la main dans le sac.