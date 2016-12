Le décès de Carrie Fisher a heurté et touché de nombreux fans de Star Wars de par le monde. C'est également le cas au Brésil. Alors qu'il évoquait, en duplex, de le décès de la princesse Leia, un journaliste brésilien, correspondant à New York pour le compte de Globo News, a cru de bon ton d'imiter, en direct, le cri de Chewbacca, personnage très proche de la princesse dans la trilogie originale, et de lâcher un "HOOOOAAAAAAAAAA" (la façon de communiquer de l'extraterrestre)... au grand étonnement des présentateurs présents en duplex et en plateau.





Si l'intervention a fait rire un des animateurs, elle a plutôt laissé les deux autres sans voix...