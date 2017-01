Une boulangerie de Saint-Malo, en Bretagne, a commis une belle bourde au moment des livraisons.

La galette des rois, sa fève, son roi, sa reine, bref, la recette est parfaite pour un moment de convivialité entre copains. Mais la galette partagée dans une classe remplie d'enfants de 8-9 ans d'une école bretonne avait une particularité: une fève en forme... de couple pratiquant le coït par derrière.

Le Télégramme explique que la galette avait été commandée par les parents d'un élève de la classe, qui s'étaient empressésde faire appel à la boulangerie la plus proche. Le hic, c'est qu'un club de rugby a eu la même idée et il semblerait que le boulanger se soit légèrement emmêlé les pinceaux dans sa commande ! C'est donc la galette censée arriver chez les bourrus rugbymen qui a été livrée chez les enfants et celle des gamins qui a été dégustée par les sportifs. Qui ont dû être bien déçus...

De son côté, la petite reine du jour à l'école a ramené le précieux objet chez elle, sans trop savoir ce qu'il représentait. C'est au moment où ses parents ont vu cette fève très particulière (sous laquelle apparaissait la mention on ne peut plus claire "levrette") que l'affaire a éclaté. Certains souhaiteraient carrément porter cela devant les tribunaux !