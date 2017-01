Publiée dernièrement, une publicité du Forem pour une formation d'auxiliaire de ménage passe très mal auprès de certains…

Publiée notamment dans Proximag, le toute-boîtes des Editions de l'Avenir, une affiche publicitaire du Forem (le Service public de l'emploi et de la formation en Wallonie, pour rappel) est en train de s'attirer les foudres de divers observateurs. Que voit-on sur ladite pleine page publicitaire, dénoncée par une journaliste de notélé dans un premier temps, relayée par le site de fausses informations parodiques Nordpresse dans un second ? Une fillette en tablier Vichy, bigoudis dans les cheveux, gant de nettoyage et torchon au bout d'une main, produit d'entretien dans l'autre. L'affiche est affublée des mentions "Osez réaliser vos rêves…" et "Devenez auxiliaire de ménage". Des détails pratiques concernant la tenue de la formation qualifiante et certifiée, à Tournai, sont encore indiqués.

Bien entendu, il n'y absolument "rien de dégradant dans le fait de promouvoir le métier d'auxiliaire de ménage" précisent les commentateurs choqués par ce message publicitaire. C'est l'utilisation cliché d'une femme (pis, d'une fillette), vêtue comme il y a soixante ans, qui fait planer un soupçon rétrograde sur cette campagne, par ailleurs composée d'une dizaine d'autres images, nettement moins polémiques que celle-ci.





Le Forem s'excuse pour des "clichés inappropriés"

Le service public wallon pour la formation et l'emploi a présenté ses excuses mercredi pour avoir diffusé des "clichés inappropriés". Le Forem a reconnu le caractère "inapproprié" de cette affiche. "Nous nous en excusons. Nous mettons en place des actions correctives afin d'éviter ce genre d'erreur à l'avenir".

L'affiche a été réalisée par le département de communication interne du Forem, afin de promouvoir les métiers techniques de manière "décalée", a confirmé à Belga l'administratrice générale du Forem Marie-Kristine Vanbockestal. "L'objectif était de faire sourire, en rappelant que l'on peut réveiller un rêve d'enfant".

Mais l'affiche controversée "illustre en effet un cliché sexiste, c'est maladroit", reconnaît la patronne du Forem. "Nos créatifs l'ont été un peu trop, ils ont manqué de sens critique".

D'autres affiches de la campagne montrent des petits garçons pour des formations au montage d'installations de chauffage et de sanitaires, ou au dessin technique et industriel, d'autres encore ne présentent pas d'images d'enfants.

Le Forem maintiendra les affiches "neutres", rappelant que l'une de ses missions décrétales est de lutter contre les pénuries de métiers, notamment dans les professions techniques.





Réaction d'Isabelle Simonis

Contactée par nos soins, Isabelle Simonis, Ministre du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le Droit des Femmes et l'Egalité des Chances, sanctionne également la publicité en question : "la publicité du Forem est clairement sexiste et n'est certainement pas favorable à l'émancipation des femmes mais c'est malheureusement loin d'être un exemple isolé. De nombreuses publicités (et parfois campagne de sensibilisation publique) restent encore sexistes et véhiculent des messages inégalitaires entre hommes et femmes.Cet exemple est la preuve qu'il faut constamment sensibiliser les personnes, décideurs y compris, à lutter contre les stéréotypes et à travailler en faveur d'une société plus égalitaire. Aujourd'hui, c'est un faux pas du Forem, ils l'ont reconnu et s'en souviendront à l'avenir."

La Ministre rappelle encore, à ce titre, qu'elle travaille actuellement "pour développer un projet d'analyse des stéréotypes sexistes dans la publicité et conscientiser ainsi le plus grand nombre à ces représentations véhiculées à travers différents supports de communications." Grâce au travail mené en 2016 avec l'Assemblée participative pour les droits des femmes, Alter Égales, "d'autres pistes d'actions et de mesures sont également envisagées pour l'année qui arrive comme travailler sur la déconstruction des stéréotypes dans la formation des étudiants en journalisme, marketing et publicité ou intégrer la dimension de genre dans les cahiers de charges des pouvoirs publics, notamment pour les campagnes de sensibilisation".





"Un manque de vigilance"

Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale du Forem, a également réagi à la polémique: "Il y a eu un manque de vigilance de notre part et cette affiche est passée entre les mailles du filet", dit-elle.

"Notre jeune équipe de communication composée de graphistes et de créatifs a mis en place une campagne de dix affiches consacrée aux métiers en pénurie". Le côté piquant de la campagne ciblait les rêves d'enfants. Sur la forme nous avons adopté un côté décalé qui est une technique de communication bien connue. Sur la dernière affiche un pas de trop a été franchi. Du coup nous sommes tombés dans le cliché sexiste, chose qui nous désole étant donné tous les supports que nous utilisons et qui disent l'inverse", ajoute-t-elle.