"Comment on peut naître en 495 et mourir en 429 ! ??? Help", a écrit la bimbo - en vacances en Grèce - sur l’un de ses réseaux sociaux, le tout accompagné de la photo Wikipédia du buste de l’homme d’État Périclès sur laquelle il est indiqué qu’il est né en 495 avant Jésus-Christ et mort en 429, toujours avant Jésus Christ. Un post qui a bien fait réagir (ou rougir, c’est selon), la Toile.

"J’me sens super intelligente Nabilla, pourtant je t’admire mais la Jsuis morte !" Certains de ses fans l’aident ou la défendent dans son processus intellectuel. "Pour info : Périclès est mort à 66 ans. il a vécu avant JC. Donc toutes les années avant JC sont en décroissance. L’année de référence étant l’année 0 : naissance de JC. C’est la minute math du jour !! lol Bonne soirée Nabilla."

Avant qu’un autre internaute ne conclue par ceci : "@Nabilla est intelligente. Elle fait la cruche pour faire parler d’elle et à lire vos réactions, ça marche bien."