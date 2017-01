C'est un nouveau jeu qui s'est emparé de la toile et des réseaux sociaux, et que l'on doit à un certain Alain Sherin de Playbuzz. Sur cette image, un internaute sur huit seulement est parvenu à distinguer un autre animal que les oies présentes en avant-plan. Est-ce votre cas ? Avez-vous déniché l'animal (un renard) en question, tout en transparence entre les deux troncs d'arbre ?