La Cicciolina réclame cela à Google à cause de liens vers une vidéo X avec… un cheval.

L’ex-star du porno Ilona Staller, plus connue sous le nom de Cicciolina, n’en peut plus : sur Google, des milliers de liens l’associent à des pratiques indicibles avec un cheval, alors qu’il ne s’agit pas d’elle… Pour ce préjudice subit depuis des années, l’ex députée italienne d’origine hongroise demande 70 millions de dommages et intérêts au moteur de recherche américain. C’est ce qui s’appelle être à cheval sur ses principes !