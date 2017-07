Dix coureurs ont été blessés samedi dernier lors du deuxième lâcher de taureaux des fêtes de la San Fermin à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, a annoncé le gouvernement régional.

Cinq Américains, trois Espagnols et deux Français, tous des hommes, ont été amenés aux urgences après avoir participé au traditionnel "encierro" de 8h00, où des centaines de téméraires courent devant six taureaux et six bœufs dans les étroites rues de la ville. Les fêtes de la San Fermin attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs du monde entier venus s'amuser et assister -voire participer- aux dangereux lâchers de taureaux.

