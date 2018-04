A 36 ans, Ana Braga reste un des poids lours de l'industrie du mannequinat, elle que toutes les marques s'arrachent. Pour accueillier Madame la Cloche en son domicile, la jolie Brésilienne avait sorti le grand jeu ce week-end, en sortant sa plus belle tenue (minimaliste) de lapin... pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans sur les réseaux sociaux... et de son félin de compagnon qui semblait, lui, attendre une petite douceur pascale...