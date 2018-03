Relativement discrète ces derniers temps, Nabilla profite de quelques instants de vacances (et d'un soleil plus que généreux) aux Bahamas en compagnie de Thomas. La jeune femme n'a évidemment pas oublié son smartphone à Paris, offrant à ses 2,8 millions de followers (et aux autres) des photos d'elle dans un décor de carte postale.





Sur l'une d'elle, on peut voir la jolie sirène, assise sur un bateau, partager sun repas avec deux cochons tout heureux de ce repas improvisé !





Aux Bahamas, les cochons sont légion en bord de mer.