Cette semaine, les plus belles femmes de la planète n’ont pas hésité à mettre leurs atouts en valeur. Alors que Gigi Hadid apparaît plus combattante que jamais en tenue de sport, "Love Magazine" s’offre Hailey Baldwin et Barbara Palvin. Non Stop Zapping vous a concocté un florilège des moments les plus chauds de la semaine.