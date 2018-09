Valeur sûre du circuit WTA, Camila Giorgi, 26 ans et 40ème à la WTA, ne possède pas vraiment le plus folichon des palmarès, elle qui ne compte qu'un titre en simple. Pourtant, la joueuse, connue pour sa hargne et son mental de fer sur le terrain, ne passe jamais vraiment inaperçue sur les tournois. Et pour cause ! Plutôt dotée d'un physique avantageux, la jeune femme n'hésite jamais à sortir ses plus belles et sexy tenues de sa garde-robes pour déambuler dans les rues... ou sur les courts !