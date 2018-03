Le point d'orgue de cette journée de samedi, c'était la finale féminine entre Simona Halep, numéro un mondiale et Caroline Wozniacki, numéro deux mondiale. Et quelle finale ! Après près de 2h50 de jeu, Caroline Wozniacki ressort victorieuse, s'imposant 7-6 (2), 3-6, 6-4, dans un match de grande qualité. Par la même occasion, elle empoche la première place mondiale pour la première fois depuis 6 ans et devient la première Danoise à remporter un Grand Chelem ! Retour sur le match avec la conférence de presse de la vainqueure de l'Australian Open et désormais nouvelle nuémro une mondiale."J'ai rêvé de ce moment depuis tant d'années, c'est un rêve qui se réalise d'être ici aujourd'hui (samedi). Je ne pleure jamais mais là c'est un moment très émouvant. Je suis désolé pour Simona #Halep mais je devais gagner aujourd'hui (ce samedi)"