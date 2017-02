Star des courts, Caroline Wozniacki n'a, malgré du talent à revendre et une condition physique qui lui permet également de courir des marathons fingers in the nose, n'a jamais gagné de grand titre sur le circuit WTA. La faute à un service pas toujours au top, à la puissance des autres joueuses et à la mainmise de Kim Clijsters, d'abord, de Serena Williams ensuite sur les terrains.