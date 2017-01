Dans Z : The begin­ning of Every­thing, la petite amie de Casper apparaitra entièrement nue.

Ecrivaine, épouse et muse du célèbre écrivain Francis Scott Fitzgerald, Zelda Sayre, décédée en 1948, verra sa vie adaptée à la télévision par Christina Ricci, dans la nouvelle série Z: The beginning of Everything, qui débutera en février.

Sur la bande-annonce, on peut déjà voir que les scènes de nudité devraient être légion. Sur l'une d'entre elle, on peut en effet admirer la jeune femme de 36 ans, par ailleurs maman, dévoiler son magnifique corps, puisqu'on peut la voir faire irruption, entièrement nue, dans une pièce peuplée de monde... Une scène qui devrait marquer bien des esprits !

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'actrice apparaît dans le plus simple appareil, elle qui avait, par exemple, enlevé le haut et le bas dans la scène d'introduction du film Prozac Nation...