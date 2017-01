Entièrement nue dans la bande-annonce de son nouveau show, l’actrice (célèbre depuis ses 11 ans avec son rôle de Vendredi dans La Famille Adams) fait le buzz.

Ou comment se faire une place dans l’univers des séries télé made in US.

Bref, en incarnant une féministe avant l’heure et icône des années 20 dans Z : The beginning of Everything, la jeune maman de 36 ans retracera la vie de Zelda Sayre Fitzgerald qui fut la femme et la muse du célèbre écrivain Francis Scott Fitzgerald. Une véritable… mise à nue pour Christina Ricci.