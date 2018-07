Le trafic sur Pornhub a baissé de 36 % en Belgique durant la Coupe du Monde.

L'intérêt pour le porno a baissé durant la Coupe du Monde. Depuis le premier match jusqu'à ce jour, les connexions au site Pornhub ont fortement baissé. Selon des chiffres fournis par la plate-forme regroupant des films et capsules à destination des adultes, le trafic aurait baissé de 36 % en Belgique.

La plus grande débandade du moment sur le site a été observée au Sénégal (-47%) pendant les matches de l'équipe nationale. L'Iran (-45%) et l'Islande (-42%) complètent le top 3. Suivent la Croatie (-40%), le Maroc (-40%) et l'Argentine (-38%).

Avec moins de 10 % de visites en moins, on retrouve au bas du classement la France (-9%), le Costa Rica (-9%), la Russie (-6%) et l 'Australie (-5%).