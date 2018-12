Il fut un temps où des personnes étaient prêtes à envoyer des messages surtaxés (envoyez CLARA au 81212) pour recevoir des photos sexy de Clara Morgane.

L’ex-star du X a gagné une fortune grâce à ses contrats avec des sociétés de téléphonie.

"C’était un truc de malade ! C’était de gros contrats et en plus j’avais signé pour cinq ans, a confié sur Voltage celle qui empochait 250 000 euros par an grâce à ça. À l’époque, c’était la mode. Tu envoyais des numéros et tu recevais des photos. Et je pouvais aussi enregistrer des messages."