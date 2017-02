Principalement connue pour être la supportrice la plus sexy du Milan AC, Claudia Romani, qu'on a pu admirer dans la neuvième saison de Secret Story et dans les pages italiennes de Playboy, profite des prémices du mois de février pour prendre le soleil et bronzer son corps sur les plages de Miami... pour le plus grand bonheur des locaux et des vacanciers, nombreux dans la région en cette période de l'année.