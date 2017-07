Figure très connue au Mexique et, désormais, un peu partout dans le monde, Daniella Chavez vient de passer un cap important sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a accueilli son trois millionième follower sur Instagram. Très présente sur le web, la jeune femme, désormais âgée de 27 ans, n'a pas hésité à donner de sa personne et à partager des photos plus que coquine pour marquer le coup !





Elle a également tenu à remercier ses nombreux fans: "Jeu suis heureuse. Nous sommes plus de trois millions ! Merci à tous, chacun d'entre vous fait partie de ma vie. Merci pour tous les cœurs laissés sur mes publications et commentaires. Je vous aime, mes followers. Quand j'ai démarré ce compte, je n'aurais jamais imaginé arriver à autant de followers, de partout dans le monde ! J'espère que nous continuerons à grandir ensemble et que vous continuerez à apprécier les publications que je réalise avec tant d'amour."





Supportrice de l'équipe de football du Chili, double vainqueur de la Copa America, la demoiselle s'était faite remarquer en 2015, lorsqu'elle avait été élue plus jolie supportrice du tournoi remporté par son équipe de cœur.