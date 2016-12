C'est un calendrier assez original pour lequel douze mannequins et des chats ont posé à Bangkok, sous la direction de Catherine Costa, membre de l'association PAWS Bangkok qui a pour but de sauver des chats errants dans la capitale thaïlandaise.





Pour les besoins du Siamese Kitty Cat calendar, l'organisatrice du shooting photos à ainsi réuni douze stars des podiums en Thaïlande et des siamois.





Le but de l'initiative est donc de lever des fonds pour encourager l'adoption des félins en Thaïlande et secourir ceux-ci dans les rues de la capitale du pays. Tous les félins présents lors de la séance ont ainsi été sauvés par l'association Paws Bagkok. L'histoire de l'un d'entre est d'ailleurs particulièrement émouvant puisqu'il ne possède plus que deux pattes.





Catherine Costa a expliqué: "Je voulais attirer l'attention de manière plutôt fun sur l'adoption des chats. Des filles sexy et des chats, qui n'aime pas voir cela ? (...) Je voulais rendre le shooting fun, donc j'ai recréé l'ambiance d'une fête. J'espère juste que cette initiative sensibilisera les gens. Cela leur permettra peut-être de voir que ces chats errants peuvent être aimés par des filles sexy et mignonnes."





Veronica Guarino, modèle, a ajouté: "Jusqu'à la fin, c'était juste une superbe fête avec des filles sexy, des chats, du Prosecco. Y a-t-il un meilleur moyen de passer un vendredi soir ? Et en plus, c'était un événement caritatif."