Nous n’irons pas jusqu’à dire que ces 11 filles-là ont porté les créations les plus magnifaïk et couvrantes qui soient - au risque de commettre un crime de lèse Cordula - mais reconnaissons tout de même que la dentelle leur sied à merveille. Et qu’elles n’ont pas leur pareil pour faire monter la température - et peut-être l’envie chez ces messieurs de se précipiter avec Madame dans une boutique de lingerie - à l’approche de la Saint-Valentin.

Pour la septième année, Missitems.be a organisé son shooting sexy dans une ambiance très 14 février. Parmi les modèles visiblement pas frileuses, on a retrouvé quelques miss qui ont convoité la couronne belge : Noémie Depré (Miss Hainaut pour Miss Belgique 2016), Tania Vandenberghe (candidate Miss Namur pour Miss Belgique 2016) ou encore Myriam Sahili (Miss Bruxelles pour Miss Belgique 2016) qui craignait, elle, les basses températures de ces jours-ci, préférant donc poser en robe spéciale Saint-Valentin.

Si le concours de Miss Belgique nous a habitués, ces dernières années, à un spectacle maladroit et souvent inélégant, voilà une occasion pour certaines jeunes femmes de prouver qu’elles peuvent, aussi, faire dans la dentelle…