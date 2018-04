À défaut d’une météo estivale ce week-end, Émilie Nef Naf, 30 ans, lauréate de Secret Story, s’est chargée de faire monter la température sur les réseaux sociaux en postant une photo en noir et blanc sur laquelle on la voit poser avec un bikini pour le moins sexy, dévoilant tout de ses formes.

Comme quoi on peut être une bombe et une maman en or, comme l’indiquent certains des commentaires suscités par la photo.

A noter qu'Emilie n'en est pas à son coup d'essai sur Instagram et qu'elle n'hésite pas à dévoiler à ses fans ses formes généreuses...