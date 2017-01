Dans les rues de New York et alors qu'il ne faisait que 4 degrés, la jeune femme de 25 ans a défilé avec un Jack Russell terrien en laisse et... en lingerie!





Le mannequin participait en fait ce vendredi à un shooting pour la prochaine campagne de publicité de la marque DKNY, dont elle est l'égérie.





Une des photos qu'elle a partagée sur son compte Instagram a déjà été likée plus de 637.000 fois.