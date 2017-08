A 35 ans, Erika Jordan est une actrice, Playmate et top model reconnue pour ses rôles dans des chefs d'oeuvre du grand écran tels Les Dents de la Neige, Piraconda ou Strippers for Another World...

Très suivie sur les réseaux sociaux, elle a décidé de faire plaisir à ses fans en s'effeuillant le temps d'un shooting photos plutôt torride.





Ainsi, à l'occasion de la journée nationale du sous-vêtement, le 3 août, la jolie demoiselle de 35 ans a offert à ses fans un spectacle qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. On vous en fait également profiter...