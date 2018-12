Pornhub, le Google des sites pornographiques avec YouPorn, dresse - c'est bien de saison - un récapitulatif de son année 2018. Où l'on apprend que c'est l'actrice X Stormy Daniels, qui a causé tant de tracas au président des Etats-Unis Donald Trump, qui est à la fois la requête la plus populaire et la personnalité la plus recherchée de l'année. © pornhub

Elle devance, avec plus de 30 millions de requêtes, sur ce second classement, une habituée du genre : Kim Kardashian (dont la sextape reste la plus consommée du genre: 55 fois par minute dans le monde, alors qu'elle date de plus de dix ans).

Surprenant : le terme Fortnite, nom du célèbre jeu video de Battle Royale, inspire manifestement pas mal les consommateurs de porno, puisqu'il est le deuxième mot le plus recherché sur le site en 2018.

© pornhub



Lueur d'espoir pour ceux que le porno débecte : le terme "Romantic" figure en très bonne place des termes les plus recherchés cette année, à la quatrième position.

92 millions de visiteurs par... jour

Dans son rapport, Pornhub se targue d’avoir connu une année 2018 particulièrement dense, avec pas moins de 92 millions de visiteurs par jour, soit un total de 33,5 milliards de visites par an - 5 milliards en plus qu'en 2017. Avec 29% de fréquentation, et 4% de plus que l'an dernier, les femmes se font également de plus en plus nombreuses sur la plate-forme...

Les personnalités les plus recherchées sur le site en 2018 :