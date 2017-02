Si Kate Upton fera la cover de l'édition Swimsuit du célèbre magazine, Génie Bouchard et Caroline Wozniacki, elles, vont bien remplir les pages !

Nous vous confions plus tôt dans la journée que Kate Upton fera une nouvelle fois la couverture de la célèbre édition Swimsuit du tout aussi célèbre magazine Sports Illustrated.

On en sait désormais plus sur son contenu puisque les pages de ce dernier proposeront des photos plutôt torrides des joueuses de tennis Eugénie Bouchard et Caroline Wozniacki, à moitié nues sur le sable et dans la mer.

Les fans des deux joueuses apprécieront très certainement... Si vous désirez consulter les photos, cela se passe par ici...