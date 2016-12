A désormais 22 ans, Genie Bouchard va tenter, en 2017, de relancer une carrière qui s'est quelque peu embourbée lors de la défunte saison. Actuellement classée à la 46ème place au ranking WTA, la jolie Canadienne avait pourtant explosé en 2014, atteignant la finale à Wimbledon et les demies à Melbourne et Roland Garros. Depuis, à part un quart en Australie en 2015, Eugénie n'est plus vraiment parvenue à faire de résultats, si ce n'est deux finales début 2016.





tsarine, la Canadienne a compris que son physique, plutôt avenant, pouvait constituer un fameux atout sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle n'hésite ainsi jamais à se mettre en scène. C'est ainsi qu'elle a posté, ce vendredi, un selfie plus que sexy pris dans la salle de bain de son hôtel, accompagné du commentaire "2017, j'arrive". Sur les réseaux sociaux, en revanche, elle semble bien partie pour ravir le trône de numéro une mondiale à Maria Sharapova !