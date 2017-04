Avec près de 250.000 abonnés sur Instagram, Haylie Noire sait attirer l'attention. Ces derniers jours, le Nieuwsblad, le Bild (Allemagne) et même zurnal24 (un site slovène) ont parlé de la jolie belge. "J'ai toujours aimé la photographie (...) Par contre, je n'ai pas toujours été fan des réseaux sociaux. Je ne suis sur Facebook que depuis peu. J'ai commencé par Tumblr mais Instagram permet de toucher un public plus large", a-t-elle expliqué dans une interview à FoxyLeague, relayée par nos confrères de 7sur7.Et quand on parcourt son compte Instagram, on comprend mieux pourquoi elle a son petit succès...