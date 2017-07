Notre sublime compatriote Jade Foret, épouse d’Arnaud Lagardère, l’avait promis : sa carrière sur les catwalks, entamée à 13 ans, n’était pas terminée. Simplement mise entre parenthèses pour voir grandir ses trois enfants, Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an).

Chose promise, chose due : l’auteure de la BD Amber Blake, et grande fan de Lara Croft et d’Angelina Jolie, a reposé devant l’objectif de la photographe Sylvie Lancrenon. Et la triple maman n’a, pour sûr, rien perdu de sa splendeur…