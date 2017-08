A 38 ans, Jelena Karleusa est la mère de deux enfants en Serbie. Elle est également devenue une véritable pop star dans son pays où on la considère, de par son look et ses provocations, comme la Lady GaGa serbe ! Aussi célèbre pour ses snaps torrides et enflammés que pour son univers musical décalé, elle n'en finit plus de défrayer la chronique au point de provoquer un cataclysme à l'occasion de chacun de ses posts sur les réseaux sociaux.





La jeune femme est également connue pour être l'épouse de Dusko Tosic, son cadet de six ans, qui joue pour le club turc de Besiktas.