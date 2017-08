A 25 ans, Kate Upton semble plus sensuelle que jamais ! Pour les besoins d'un shooting pour l'édition italienne du célèbre magazine Vogue, la plantureuse blonde s'est complètement lâchée, affichant une torride sensualité qu'on ne lui connaissait pas forcément ! Tantôt dominatrice, tantôt dominée, couchée, les yeux bandés, sur un lit, la jeune femme évolue dans des combinaisons on ne peut plus sexy au rtyhme de la musique et de battements de coeur.





La vidéo, postée sur son compte Instagram, a déjà été regardée par plus de 340.000 personnes. Et ce n'est sans doute pas fini, quand on sait que la belle compte pratiquement cinq millions de followers sur le réseau social !