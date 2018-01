Star du web, Kate Upton ne rate jamais une occasion de montrer son merveilleux corps sur les réseaux sociaux, Instagram en tête ! Et cette semaine, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère puisque c'est un cliché d'elle entièrement nue qu'elle a posté sur son compte, pour le plus grand plaisir de ses 5,4 millions de followers, ravis de pouvoir admirer la belle dans le plus simple appareil !