En promenade dans les rues de New York, Kendall Jenner a dû faire face à une importante foule de fans qui s'était massée devant l'hôtel qu'elle occupait dans le but de l'apercevoir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'auront pas été déçus, Kendall sachant créer son effet !





Dépourvue de soutien-gorge et vêtue d'une blouse rouge transparente, la soeur de Kylie, Kim et Khloé a réussi à faire sensation, pour le plus grand bonheur de ses fans, mais également des photographes guettant, eux aussi, le passage de la starlette !