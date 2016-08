Kim Kardashian joue (encore) la transparence

Sexy

Kim Kardashian, qui est un peu à la pudeur et l’élégance ce que les Héros du gazon sont à la Ligue des Champions, a une nouvelle fois frappé très fort en posant au Mexique avec un maillot de bain noir pour le moins échancré dans le bas et transparent en haut. Peut-être pas du meilleur goût mais incontestablement spectaculaire. À ce jour, et tout le monde s’en réjouira, aucun arrêté n’a été promulgué pour interdire ce maillot sur les plages, au contraire du burkini, peut-être pas assez transparent…