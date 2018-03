Sexy Il y a un an, Emmanuel Santos était devenu la risée des internautes après avoir réalisé un buste en bronze de Cristiano Ronaldo destiné à l'aéroport de Madère. Une oeuvre qui, il faut le dire, ne ressemblait pas vraiment au footballeur.

Aujourd'hui il a enfin pris sa revanche.

Après avoir écouté les différents conseils (et critiques) prodigués par les internautes, ce sculpteur amateur a recommencé son oeuvre de zéro. Et les progrès sont spectaculaires !

© dr

Dans un reportage réalisé par Bleacher Report, il explique que toute cette histoire a fortement influé sur sa famille. Il a en effet dû apprendre à gérer le flux de critiques sur son travail. Des commentaires parfois totalement gratuits et mesquins.

Un an plus tard, il donne une belle leçon à tous ceux qui l'avaient critiqué. Il montre qu'il ne s'est pas laissé abattre et que cette épreuve n'a fait que le rendre plus fort.

Celui qui a toujours été passionné par l'argile (et par Cristiano Ronald puisqu'ils viennent tous deux de Madère) compte bien continuer ses sculptures quoi que les internautes pourront en dire !