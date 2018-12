Au fur et à mesure de ses posts, Adrienne Koleszar a réussi à attirer les gens sur son compte et a désormais plus de 620 000 followers.













Sa petite popularité lui a permis de décrocher plusieurs contrats de mannequinat avec plusieurs grandes marques.













Problème, cela ne plait pas vraiment aux autorités allemandes qui ont décidé de poser un ultimatum à la jeune fille qui doit choisir entre son rôle d'influenceuse sur les réseaux sociaux et son métier de policière.













Pour Adrienne Koleszar, il y aurait moyen de faire les deux : "Je veux rester policière", a expliqué l'Allemande au média Merkur. "Je ne veux pas perdre le poste, je veux trouver un juste milieu et que mon employeur puisse me soutenir."