Une seule photo de la jolie polonaise postée sur Twitter aura suffi ! On l'y voit en pleine action, au cours d'un match qu'elle a arbitré à Cracovie. Quel match ? Nul ne le sait, d'autant plus qu'aucun joueur n'est présent sur ladite photo. Ce qui saute aux yeux par contre, c'est l'élégance et la beauté de la demoiselle. Qui n'a d'ailleurs pas hésité à répondre au tweet (intitulé "une beauté à Cracovie") qui l'a propulsée star d'internet: "le terrain, lui, ne l'était pas".Les médias polonais ont toutefois pris la peine d'en savoir un peu plus sur la jeune femme: elle tient sa passion pour l'arbitrage de son grand-père, Carol Bojar, qui avait sa licence d'arbitre. Mais elle prend soin de ne pas tout miser sur cette carrière puisque Karolina est étudiante en droit.